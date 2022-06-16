Плющев о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию: «Это решение ложится в общую канву. Ничего удивительного»

Владимир Плющев высказался о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию.

«Это решение ложится в общую канву. В этом нет ничего удивительного. Конечно, это полнейшая глупость. Эти люди завоевали Кубок. Есть внутренний устав, который говорит о том, что обладатель Кубка Стэнли имеет право привезти его на родину.

Ничего удивительного, но было бы странно, если бы они разрешили нашим хоккеистам это сделать», – сказал заслуженный тренер России.

Кубок Стэнли не приедет в Россию этим летом. НХЛ сообщила об этом игрокам «Колорадо» и «Тампы»