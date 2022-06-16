Быков о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию: «НХЛ хочет лишить игроков десерта, делает им больно, не уважая их достижения»

Вячеслав Быков оценил игру Валерия Ничушкина.

Нападающий «Колорадо» набрал 2 (1+1) очка в матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (4:3 ОТ, 1-0 в серии).

– Можно только гордиться челябинской хоккейной школой, которая воспитывает таких игроков, как Валерий Ничушкин. Чтобы бриллиант заиграл всеми цветами и получил большую ценность, нужна огранка специалистов-профессионалов. Так же и в хоккее.

Этим и занимаются челябинские тренеры-профессионалы и совместно с родителями воспитывают личность с большой буквы – ребят, которыми потом гордится вся страна.

В чем особенность Ничушкина? В его характере и желании совершенствоваться. Он смог преодолеть все свои неудачи и заиграл еще лучше.

– Как вы думаете, Ничушкин с «Колорадо» может выиграть Кубок Стэнли? Жаль только, что Кубок запретили привозить в Россию…

– В финале все возможно! Главное, что в обеих командах в финале есть российские представители. Это игроки высокого уровня, которыми мы все гордимся.

А то, что в НХЛ запретили привозить Кубок Стэнли в Россию, так это их позиция. Но за границей снова, как и в других областях, стреляют себе в ногу. Вместо того чтобы давать рекламу, в НХЛ наказывают не только хоккеистов и Россию, но и себя тоже.

Тот же Валерий Ничушкин, конечно, хотел бы привезти Кубок Стэнли в свой родной город, разделить радость с родными и болельщиками. Тем самым в НХЛ делают больно игрокам, не уважая их достижения. НХЛ хочет лишить игроков десерта. Российские болельщики переживут, а для хоккеистов это будет обидно. Лига, в которой они играют, так их подставляет, – сказал бывший главный тренер сборной России.

«Колорадо» и «Тампа» доигрались до овертайма в первом матче финала: у Ничушкина – гол и победная передача