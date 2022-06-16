Губернатор Кузбасса о «Кузне» в КХЛ: «Заключили джентльменское соглашение. Область финансирует новую арену, команда же должна подкрепить амбиции победами в ВХЛ»

Губернатор Кемеровской области высказался по поводу возвращения в .

Клуб из Новокузнецка был исключен из лиги в 2017 году и теперь выступает в .

«Мы заключили джентльменское соглашение с хоккеистами. Область полностью взяла на себя финансирование новой ледовой арены для «Кузни» на 7,5 тысячи зрителей, полностью отвечающей требованиям КХЛ.

Команда же должна подкрепить свои амбиции победами в ВХЛ», – заявил Сергей Цивилев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).