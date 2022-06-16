Губернатор Кузбасса о «Кузне» в КХЛ: «Заключили джентльменское соглашение. Область финансирует новую арену, команда же должна подкрепить амбиции победами в ВХЛ»

Теги Металлург Нк КХЛ Дворец спорта (Новокузнецк) ВХЛ Политика Хоккей

Губернатор Кемеровской области высказался по поводу возвращения «Металлурга» в КХЛ.

Клуб из Новокузнецка был исключен из лиги в 2017 году и теперь выступает в ВХЛ.

«Мы заключили джентльменское соглашение с хоккеистами. Область полностью взяла на себя финансирование новой ледовой арены для «Кузни» на 7,5 тысячи зрителей, полностью отвечающей требованиям КХЛ.

Команда же должна подкрепить свои амбиции победами в ВХЛ», – заявил Сергей Цивилев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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