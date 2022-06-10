Капризов о том, какой клуб больше всего дал ему в карьере: «Кузня», конечно. Это мой дом, моя команда»

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Кирилл Капризов назвал клуб, который больше всего дал ему в хоккейной карьере.

– Болельщики иногда спорят: какой клуб больше всего дал вам в хоккейной карьере – новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» или ЦСКА? Где вы сильнее всего прибавили в мастерстве?

– А что тут спрашивать? Конечно, это Новокузнецк. Мой родной клуб «Металлург». Я там всю жизнь играл – до 18 лет. Безоговорочно, это мой дом, моя команда.

«Салават Юлаев» и ЦСКА – часть моей карьеры. Я провел год в Уфе, там у меня был резкий подъем. Москва – очень важный этап перед тем, как мне нужно было уезжать в НХЛ. Три года – тоже неплохой срок. Когда выступал в ЦСКА, то тоже чувствовал себя как дома. И в армейском клубе я тоже поднялся на ступеньку выше.

Но дом есть дом. Я провел 18 из 25 своих лет в Новокузнецке. И это самое главное, – сказал нападающий «Миннесоты».

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