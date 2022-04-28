Мэр Новокузнецка о подрядчике арены «Кузни»: «Хоккеисты готовы выйти на акцию протеста, родители, фанаты. Два года мы с ними мучались»

Мэр Новокузнецка критически высказался о подрядчике арены «Металлурга».

Сергей Кузнецов прокомментировал тему капитального ремонта арены «Кузнецких Металлургов». Ранее подрядчиком выступала барнаульская компания «Арена».

«Мы объявили конкурс, идет подача заявок на третий этап. Что такое третий этап – нам сейчас необходимо закончить первый этаж, все раздевалки, блоки команд гостей.

Все хоккеисты готовы выйти на акцию протеста. Родители, фанаты, но только чтобы не было этой компании. Мы не хотим их здесь. Два года мы с ними мучались. Они делают арены везде и возникают проблемы.

Они когда сдавали нам весь объект, мы приняли не все. Соответственно, мы не все заплатили. И мы даже то, что заплатили в виде предоплаты, мы сейчас будем требовать по суду с них, чтобы они вернули нам обратно.

Мы пожаловались в ФАС, чтобы включить их в черный список, чтобы их остановить.

Нельзя, чтобы они шли по стране и оставляли свои следы. Да и чтобы они к нам не пришли на конкурс», – сказал Кузнецов.