В Новокузнецке возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции арены «Металлурга». Намеченные изначально сроки сорваны

В Новокузнецке возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции арены .

В преступлении подозревают специалиста по строительному контролю.

Дело возбуждено по факту попытки вымогательства денег у барнаульской компании «Арена», выступавшей в роли подрядчика при проведении работ по реконструкции.

Сообщается, что подозреваемым по делу проходит Юрий Кулебакин – ведущий специалист кемеровского ООО «Центр содействия застройщикам», которое осуществляло строительный контроль за вторым этапом реконструкции стадиона.

По словам руководителя барнаульской компании, Кулебакин безосновательно отказывался подписывать акты о приемке выполненных работ на спортивном объекте и говорил, что готов это сделать в обмен на крупную сумму денег. В ООО «Арена» приняли решение обратиться в правоохранительные органы.

23 марта 2022 года сотрудниками ФСБ при передаче требуемых денег подозреваемый был задержан. А уже 24 марта компанией «Арена» было получено решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Реконструкция хоккейного стадиона в Новокузнецке продолжается уже более 2 лет. Намечено 3 этапа. Первый, по официальным данным, длился с апреля по октябрь 2020 года. Второй начался в марте 2021-го и должен был завершиться не позднее декабря того же года, однако эти сроки были сорваны.

Работы по первому и второму этапам выполняла компания «Арена». В начале апреля 2022 года мэрия Новокузнецка обвинила фирму в ненадлежащем исполнении условий контракта по второму этапу и разорвала договор в одностороннем порядке. На тот момент, по оценке муниципалитета, было выполнено всего лишь 15% необходимых работ.

ООО «Арена» в ответ на это обвинило мэрию в отсутствии содействия в организации работ на стадионе, затягивании сроков согласования скорректированной проектной документации и высказывании в адрес компании необоснованных претензий в СМИ.

В конце апреля 2022 года власти Новокузнецка объявили тендер на проведение работ по третьему этапу реконструкции в срок до 31 декабря 2022 года за 1,5 миллиарда рублей (стоимость работ на первом и втором этапах составляла 502 и 606,3 миллиона соответственно).

В настоящее время данный электронный аукцион приостановлен в связи с жалобой ООО «Арена» в кузбасское управление Федеральной антимонопольной службы.