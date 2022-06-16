Фетисов в шутку заявил, что Кубок Стэнли надо выкрасть и привезти в Россию: «В свое время НХЛ тоже не хотела, чтобы я привозил его в Москву»

Вячеслав Фетисов поделился мыслями о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию.

«Очень неожиданное решение от НХЛ. Кубок Стэнли – это особая история, которая позволяет ребятам разделить радость со своими близкими.

В свое время в НХЛ тоже не хотели, чтобы я привозил Кубок в Москву, но это мой дом, здесь мои родные. Они сопротивлялись, но привезли.

Очень неприятный сюрприз для нас и наших хоккеистов. Значит, ребятам надо выкрасть его и привезти», – в шутку заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы.

Кубок Стэнли не приедет в Россию этим летом. НХЛ сообщила об этом игрокам «Колорадо» и «Тампы»