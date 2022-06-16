Кожевников о Ничушкине: «Каждому цветку свое время. Сейчас он один из лидеров «Колорадо»

оценил игру .

Нападающий «Колорадо» набрал 2 (1+1) очка в матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (4:3 ОТ, 1-0 в серии).

«Ничушкин здорово играет не только в плей-офф, но и в чемпионате неплохо себя показывал. Сейчас его время пришло, каждому цветку свое время.

Сколько времени тренеры его ждали, теперь начали ему доверять. Сколько у нас про Валеру говорили, но его тренеры держали и правильно сделали.

Он перспективный парень и заслужил играть в первом звене, выходить на большинство. Конечно, он один из лидеров «Колорадо» сейчас», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Колорадо» и «Тампа» доигрались до овертайма в первом матче финала: у Ничушкина – гол и победная передача