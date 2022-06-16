«Колорадо» выиграл в овертаймах 4 матча в этом плей-офф. Все победные шайбы были заброшены в первые 10 минут

«Колорадо» победил «Тампу» (4:3 ОТ) в первом матче финала Кубка Стэнли.

Команда тренера одержала победу в овертайме в четвертый раз в плей-офф-2022.

Отметим, что все победные шайбы «Колорадо» были заброшены в первые 10 минут дополнительного времени.

В матче с «Нэшвиллом» (2:1 ОТ) отличился на 9-й минуте овертайма, в игре с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ) – (9-я минута), в матче с «Эдмонтоном» (6:5 ОТ) – Арттури Лехконен (2-я минута).

Победную шайбу в матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» забросил на отметке 61:23.

Единственное поражение в овертайме этом плей-офф «Колорадо» потерпел в матче с «Сент-Луисом» (4:5 ОТ).

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