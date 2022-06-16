Кожевников о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию: «Ничего страшного. Пусть лучше Кубок Гагарина возят по детским школам»

Александр Кожевников высказался о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию.

«Ничего страшного, что в Россию не привезут Кубок Стэнли. Зачем мы смотрим в сторону НХЛ? У нас есть свой кубок! Пусть лучше его возят по детским школам, показывают детям, им приятнее будет. Он точно привлечет больше внимания, чем Кубок Стэнли, который привезут в два-три города России.

Привезите Кубок Гагарина в школу, дайте детям надежду, что если они будут тренироваться, у них будет возможность выиграть данный кубок», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Кубок Стэнли не приедет в Россию этим летом. НХЛ сообщила об этом игрокам «Колорадо» и «Тампы»