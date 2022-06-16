Агент Пилко: «Европейцев в КХЛ сейчас особо ждать не стоит. Канадцы более смелые, они едут»

Агент Алеша Пилко высказался о ситуации с легионерами в .

– Как вам удается удерживать иностранных хоккеистов в КХЛ?

– Когда вся эта история началась, я понял, что будет сильное давление со всех сторон. Его действительно было очень много. Я осознавал, что раз считаюсь ведущим агентом по иностранцам, то должен решить этот вопрос. Сильные иностранцы – это ведь тоже лицо лиги. Почти не спал, постоянно работал.

Вспоминаю, как тот же Ник Шор говорил, что остается в , а потом берет и уходит. Стало окончательно ясно, что ситуация меняется с каждым днем, поэтому с людьми важно постоянно разговаривать.

Представьте, сколько бесед я провел с каждым хоккеистом, решившим продолжить выступать в КХЛ. Порой говорил ребятам: выключите телефон, поспите пару часов, а потом ответьте сами себе на вопрос: «Разве что-то изменилось?»

– Правда, что североамериканцев легче уговорить, чем европейцев?

– На сегодняшний день это действительно так. Раньше, наоборот, легче было уговорить европейца. Европейцев в КХЛ сейчас особо ждать не стоит, а канадцы более смелые, они едут. Особенно те, которые уже здесь играли. Болельщикам нужны зрелище, красивый хоккей, сильные легионеры, а иностранцам надо кормить свои семьи. Все остаются в плюсе, – сказал Пилко.