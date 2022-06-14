Александр Кожевников: «Говорят, уже на Олимпиаде-2030 можем увидеть формат «3 на 3». Нельзя терять время. Надо культивировать наш стиль хоккея»

поделился мыслями о хоккее «3 на 3» на Олимпиаде.

– Верите в олимпийские перспективы хоккея «3 на 3»?

– Почувствуйте время – от такого хоккея никуда не деться. «Шорт»- виды уже везде – в баскетболе, коньках, лыжах. Тот же баскетбол «3 на 3» уже на Олимпиадах, как и шорт-трек, более того, эти маленькие виды только набирают популярность и даже вытесняют классику. Кстати, даже у вас в журналистике – все «шорт», большие статьи исчезли, два-три абзаца поверхностных, наносных, – и разбежались (смеется).

Слышал, что и хоккей начинает двигаться. Говорят, что уже на Олимпиаде-2030 можем увидеть формат «3 на 3». Так что нельзя терять время.

– Что посоветуете нашим хоккейным властям?

– Нам надо культивировать наш стиль хоккея – быстрый, атакующий, умный. Это самое главное.

Чем больше будем воспитывать таких игровичков-индивидуалистов, как Кучеров, Панарин, Гусев или Кузьменко, тем выше наши шансы. И в классическом формате, и тем более в «3 на 3», – сказал двукратный олимпийский чемпион.