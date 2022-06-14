Александр Кожевников: «Говорят, уже на Олимпиаде-2030 можем увидеть формат «3 на 3». Нельзя терять время. Надо культивировать наш стиль хоккея»

Теги Сборная России по хоккею Александр Кожевников Никита Гусев Артемий Панарин Никита Кучеров олимпийский хоккейный турнир Андрей Кузьменко Хоккей

Александр Кожевников поделился мыслями о хоккее «3 на 3» на Олимпиаде.

– Верите в олимпийские перспективы хоккея «3 на 3»?

– Почувствуйте время – от такого хоккея никуда не деться. «Шорт»- виды уже везде – в баскетболе, коньках, лыжах. Тот же баскетбол «3 на 3» уже на Олимпиадах, как и шорт-трек, более того, эти маленькие виды только набирают популярность и даже вытесняют классику. Кстати, даже у вас в журналистике – все «шорт», большие статьи исчезли, два-три абзаца поверхностных, наносных, – и разбежались (смеется).

Слышал, что и хоккей начинает двигаться. Говорят, что уже на Олимпиаде-2030 можем увидеть формат «3 на 3». Так что нельзя терять время.

– Что посоветуете нашим хоккейным властям?

– Нам надо культивировать наш стиль хоккея – быстрый, атакующий, умный. Это самое главное.

Чем больше будем воспитывать таких игровичков-индивидуалистов, как Кучеров, Панарин, Гусев или Кузьменко, тем выше наши шансы. И в классическом формате, и тем более в «3 на 3», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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