Александр Кожевников: «Гусев в НХЛ потерял скорость. Был суперигроком, а стал просто хорошим распасовщиком»

Теги СКА НХЛ КХЛ Александр Кожевников Никита Гусев Андрей Кузьменко Иван Морозов Кирилл Марченко Ярослав Аскаров Хоккей

Александр Кожевников считает, что Никита Гусев потерял скорость в НХЛ.

– Пять бывших игроков СКА – Кузьменко, Гусев, Марченко, Морозов и Аскаров – будут в новом сезоне пытать счастье в НХЛ. Чьи шансы там закрепиться предпочтительнее?

– Теоретически у всех из этой пятерки есть шансы. Вопрос, к кому они попадут. У нас же едут для того, чтобы просто уехать для начала, а там уже будет видно (смеется).

Просто надо выбирать тех тренеров и руководителей в НХЛ, которые изначально нормально относятся к российским хоккеистам, дадут возможность раскрыться. Иначе шансов мало. Гусев, к примеру, в чем прибавил, уехав в НХЛ? Я думаю, ни в чем.

– Скорее, наоборот, сбавил.

– Да, потерял скорость. Но вот собирается еще раз попытать счастья. Это, конечно, его личное дело. Взрослый мальчик. Был суперигроком, а стал просто хорошим распасовщиком. Но нравится там – пускай играет! Ценить же Никиту будут здесь, а не за океаном. Но этого он еще, похоже, не понял, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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