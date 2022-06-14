Кожевников о хоккее «3 на 3»: «Сборная СССР была бы вечным чемпионом в таком формате. Это наша стихия – мастерство, техника, катание»

сказал, что сборная СССР была бы вечным чемпионом в хоккее 3 на 3.

– В последнее время в России много обсуждается «шорт-хоккей» – в формате «3 на 3». Как к нему относитесь?

– Мы, ветераны советского хоккея, люди консервативные, воспитаны на победной классике – «5 на 5». Поэтому не могу назвать себя большим фанатом игры «3 на 3», хотя в современном хоккее он используется в овертаймах и проходит очень весело.

Но я могу сказать, что если бы в наши времена существовал такой формат, то сборная СССР была бы вечным чемпионом. Хоккей «3 на 3» – наша стихия, когда огромное значение имеют индивидуальные качества, техника, катание. Только представьте, что делали бы с соперниками тройки, например, Фетисов – Макаров – Крутов, Касатонов – Каменский – Хомутов или Зубов – Буре – Могильный!

– Что?

– Индивидуально и на чистом льду мы всегда были сильнее соперников. Только за счет оборонительной тактики, мелкого фола и силового давления те же чехословаки или канадцы в некоторых случаях могли составить нам конкуренцию.

В формате «3 на 3» все эти тактики уже не так эффективны, почти все решают контроль шайбы и индивидуальное мастерство. Плюс вратари.

По сравнению с «5 на 5» это уже немного другой хоккей. Если не потеряем свою школу, то он нам будет выгоден – наш формат! Учитывая, что с вратарями и крайними нападающими у нас по-прежнему порядок, – сказал двукратный олимпийский чемпион.