Кожевников о хоккее «3 на 3»: «Сборная СССР была бы вечным чемпионом в таком формате. Это наша стихия – мастерство, техника, катание»

Теги Вячеслав Фетисов Андрей Хомутов Сергей Зубов Павел Буре Сергей Макаров Александр Могильный Алексей Касатонов Валерий Каменский сборная СССР Владимир Крутов Александр Кожевников тактика Хоккей

Александр Кожевников сказал, что сборная СССР была бы вечным чемпионом в хоккее 3 на 3. 

– В последнее время в России много обсуждается «шорт-хоккей» – в формате «3 на 3». Как к нему относитесь?

– Мы, ветераны советского хоккея, люди консервативные, воспитаны на победной классике – «5 на 5». Поэтому не могу назвать себя большим фанатом игры «3 на 3», хотя в современном хоккее он используется в овертаймах и проходит очень весело.

Но я могу сказать, что если бы в наши времена существовал такой формат, то сборная СССР была бы вечным чемпионом. Хоккей «3 на 3» – наша стихия, когда огромное значение имеют индивидуальные качества, техника, катание. Только представьте, что делали бы с соперниками тройки, например, Фетисов – Макаров – Крутов, Касатонов – Каменский – Хомутов или Зубов – Буре – Могильный!

– Что?

– Индивидуально и на чистом льду мы всегда были сильнее соперников. Только за счет оборонительной тактики, мелкого фола и силового давления те же чехословаки или канадцы в некоторых случаях могли составить нам конкуренцию.

В формате «3 на 3» все эти тактики уже не так эффективны, почти все решают контроль шайбы и индивидуальное мастерство. Плюс вратари.

По сравнению с «5 на 5» это уже немного другой хоккей. Если не потеряем свою школу, то он нам будет выгоден – наш формат! Учитывая, что с вратарями и крайними нападающими у нас по-прежнему порядок, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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