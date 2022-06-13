Ротенберг о хоккее «3 на 3»: «Будем строить еще больше катков, рядом с большим ставить маленький. Можно фантазировать и развивать благодаря спонсорам»

поделился мыслями касательно развития хоккея в формате «3 на 3».

– Если игра «3 на 3» станет бурно прогрессировать, нет ли опасения, что она вытеснит большой хоккей? Согласитесь, что хоккей «3 на 3» более динамичный.

– Эта игра приближена к баскетболу. Это зрелищность. А конкуренция – это двигатель прогресса.

Вот вы сами мне предложили еще и флорбол раскручивать. Это когда по паркету бегают в кроссовках с пластиковыми клюшками и бьют по пластиковому мячу. Так давайте в него играть! Это же все вокруг хоккея крутится. И чем больше его, тем лучше.

Нам надо, чтобы как можно больше детей играли в хоккей в принципе. И важно, чтобы рейтинги на телевидении зашкаливали. А для этого нужно создать лигу «3 на 3». И мы хотим получить 50 миллионов просмотров.

Вот тогда мы выйдем на совершенно другой уровень. И тогда совершенно по-другому будем развивать хоккей «5 на 5».

Мы будем строить еще больше катков. Рядом с большим катком можно ставить маленький 20 на 40 м для игры «3 на 3». Легко можно фантазировать и развивать благодаря нашим спонсорам.

Очень серьезно нам помогает . Спасибо журналистам, вы в нашей команде.

А мы работаем круглосуточно над этим турниром. У нас игры начинаются с 10 утра и идут до двух часов ночи. Это 64 матча за три дня, – заявил первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА.