Роман Ротенберг: «Надо, чтобы дети не сидели в айфонах, не смотрели американских блогеров. В нашем проекте «3 на 3» свои блогеры – рассчитываем на 50 млн просмотров»

Роман Ротенберг надеется, что хоккей в формате «3 на 3» может отвлечь детей от айпадов и айфонов.
«Нам надо, чтобы дети не сидели в айпадах и айфонах, не смотрели американские фильмы и блогеров. Какие-то американские блогеры нам сейчас совершенно не нужны.
Есть же хоккей «3 на 3», вокруг него много своих блогеров, которые участвуют в нашем проекте.
И мы рассчитываем на 50 миллионов просмотров. Да, у нас завышенная планка», – заявил первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА.
С 12 по 14 июня впервые проводится чемпионат ФХР по хоккею «3 на 3». В турнире участвуют 16 команд.
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