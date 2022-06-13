Роман Ротенберг: «Надо, чтобы дети не сидели в айфонах, не смотрели американских блогеров. В нашем проекте «3 на 3» свои блогеры – рассчитываем на 50 млн просмотров»

надеется, что хоккей в формате «3 на 3» может отвлечь детей от айпадов и айфонов.

«Нам надо, чтобы дети не сидели в айпадах и айфонах, не смотрели американские фильмы и блогеров. Какие-то американские блогеры нам сейчас совершенно не нужны.

Есть же хоккей «3 на 3», вокруг него много своих блогеров, которые участвуют в нашем проекте.

И мы рассчитываем на 50 миллионов просмотров. Да, у нас завышенная планка», – заявил первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер .

С 12 по 14 июня впервые проводится чемпионат по хоккею «3 на 3». В турнире участвуют 16 команд.

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