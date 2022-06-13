Роман Ротенберг: «Сын смотрит хайлайты НХЛ – картинка цепляет, хоккей похож на мультипликацию. А вот картинка из Нижнего Новгорода не цепляет»

считает, что в российском хоккее нужно улучшить качество ТВ-трансляций.

– Важно ли, что Александр Радулов вернулся в КХЛ в такое время? Он даст рейтинг нашей лиге.

– Очень важно, чтобы были такие игроки. Но еще очень важно, чтобы телевизионный продукт был высокого уровня.

Мы об этом говорили еще при создании , когда обсуждали это с Александром Медведевым. Тогда самый главный подход был в том, чтобы у нас телевизионная картинка была на уровне . Вот мы к этому должны прийти.

Посмотрите на хоккей «3 на 3». Почему он сопоставим с картинкой НХЛ? Потому что это вложение денег.

Когда мы научимся серьезно инвестировать в телепродукт и у нас картинка из Нижнего Новгорода будет как из Санкт-Петербурга, тогда у нас будет совершенно другая популяризация хоккея.

Вот у меня сын смотрит нарезку лучших моментов матчей НХЛ. Его эта картинка цепляет. Маленький ребенок, и хоккей там похож на мультипликацию. А вот картинка из Нижнего Новгорода не цепляет.

Так вот, хоккей «3 на 3» цепляет глаз. И мы показываем, что в России можем делать продукт уровня НХЛ.

Да, мы знаем, как они работают, какая там доходность на душу населения. Но нам не нужно их копировать. Мы хотим сделать свой продукт, который будет намного лучше. И я считаю, у нас это получается.

В наше время очень важно давать людям хлеб и зрелище. Вот зрелище сейчас мы максимально организовываем, чтобы хоккей жил, все его смотрели и болельщиков было бы как можно больше.

Давайте посмотрим после турнира, какую аудиторию собрал хоккей «3 на 3», который показывали на . Думаю, мы получим очень хорошие цифры, – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер .

Ротенберг о хоккее «3 на 3»: «Хотим рейтингов «Дома-2». Чтобы ролики набирали 50 млн просмотров, а мальчишки не говорили, что хайлайты НХЛ им нравятся больше»