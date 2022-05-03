Роман Ротенберг: «Мы будем развивать российский хоккей, несмотря ни на что. Будем верить, что в Милане-2026 поборемся за золото»

Роман Ротенберг высказался о перспективах сборной России на Олимпиаде-2026.
– Кто в следующем сезоне станет главным тренером сборной России без приставки «и.о.»?
– Сейчас главная задача – подготовиться к выборам 19 мая, переизбрать президента ФХР. Владислав Александрович Третьяк баллотируется на этот пост, а мы все его поддерживаем.
Потом начинаем новый олимпийский цикл, с прицелом на Милан-2026. Как всегда, у нас будут план А и план В, как перед Олимпиадами в Пхенчхане и Пекине.
Напомню, что в 2018 году мы взяли наше единственное золото Игр за 30 лет. Это дорогого стоит. Это наш фундамент.
Так вот, будем смотреть, поедет ли НХЛ на Олимпиаду в Италию. Мы с вами уже восемь лет обсуждаем, соберутся ли они.
Но в то же время в КХЛ у нас есть ребята, подписанные на весь четырехлетний цикл. И мы готовы сыграть с ними на Олимпиаде. Всегда хорошо, когда есть варианты.
– А сама-то сборная России сыграет в Милане-2026? Нас пока отстранили…
– Давайте идти к восстановлению своих позиций шаг за шагом. Нам нужно заниматься своим делом.
Матчи с Беларусью, которые проходят в Туле и Санкт-Петербурге, очень важны для нас. Это соперник высокого уровня, мы играем в международный хоккей, развиваем молодых ребят.
У нас ведь много дебютантов. Что сейчас думать о внешней политике? Время покажет… Но мы будем развивать российский хоккей, несмотря ни на что.
А когда появится возможность, мы обязательно вернемся на чемпионат мира. И будем верить, что и в Милане поборемся за олимпийское золото, – сказал первый вице-президент ФХР.