Роман Ротенберг: «Мы будем развивать российский хоккей, несмотря ни на что. Будем верить, что в Милане-2026 поборемся за золото»

высказался о перспективах сборной России на Олимпиаде-2026.

– Кто в следующем сезоне станет главным тренером сборной России без приставки «и.о.»?

– Сейчас главная задача – подготовиться к выборам 19 мая, переизбрать президента ФХР. Владислав Александрович Третьяк баллотируется на этот пост, а мы все его поддерживаем.

Потом начинаем новый олимпийский цикл, с прицелом на Милан-2026. Как всегда, у нас будут план А и план В, как перед Олимпиадами в Пхенчхане и Пекине.

Напомню, что в 2018 году мы взяли наше единственное золото Игр за 30 лет. Это дорогого стоит. Это наш фундамент.

Так вот, будем смотреть, поедет ли на Олимпиаду в Италию. Мы с вами уже восемь лет обсуждаем, соберутся ли они.

Но в то же время в у нас есть ребята, подписанные на весь четырехлетний цикл. И мы готовы сыграть с ними на Олимпиаде. Всегда хорошо, когда есть варианты.

– А сама-то сборная России сыграет в Милане-2026? Нас пока отстранили…

– Давайте идти к восстановлению своих позиций шаг за шагом. Нам нужно заниматься своим делом.

Матчи с Беларусью, которые проходят в Туле и Санкт-Петербурге, очень важны для нас. Это соперник высокого уровня, мы играем в международный хоккей, развиваем молодых ребят.

У нас ведь много дебютантов. Что сейчас думать о внешней политике? Время покажет… Но мы будем развивать российский хоккей, несмотря ни на что.

А когда появится возможность, мы обязательно вернемся на чемпионат мира. И будем верить, что и в Милане поборемся за олимпийское золото, – сказал первый вице-президент .