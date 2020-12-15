Третьяк о налоге на иностранных вратарей: «Задумываемся. Кого нам в ворота ставить, если игроки НХЛ не поедут на ЧМ-2021?»

Президент ФХР прокомментировал ситуацию с вратарями в российском хоккее.

– Достижение ФХР за эти годы – раньше у нас была беда с вратарями. На всех турнирах был доступен лишь Максим Соколов. А теперь только в НХЛ играют 11 российских голкиперов. И я помню, как вас критиковали, когда федерация вводила налог на иностранных вратарей… Сколько он тогда составлял?

– Девять миллионов рублей. Но мы тогда говорили: «Можете нам деньги не платить. Но у нас вратарей для сборной нет!». Во всех клубах были одни только иностранцы – от Казани до Москвы, кто боролся за золото суперлиги, а потом и Кубок Гагарина.

А кто в сборной будет играть? Мне ведь ставят задачу – брать золото на международных турнирах. И потом обвиняют, если мы не побеждаем. Но одни иностранцы вокруг! Мы их выводим на топ-уровень, готовим играть против нас, и они затем Россию выбивают на чемпионатах мира.

Нам были нужны не деньги, а вратари. К сожалению, нас тогда очень много критиковали. Но со временем все поняли, что это правильное действие.

Вот посмотрите на Канаду. Это сильнейшая школа по подготовке кадров, от тренеров до игроков. Но когда они поняли, что у них на юношеском уровне есть проблема со своими вратарями, то просто запретили брать иностранных вратарей в свои юниорские лиги.

Даже в Канаде на это пошли, где три тысячи катков! Потому что поняли, что проигрывают много юношеских и молодежных чемпионатов мира и у них неудачно выступали голкиперы. Их иностранцы зажимали в своих же лигах.

И мы на это пошли. А сегодня имеем 15 вратарей в Северной Америке – где-то восемь стабильно выступают в НХЛ, еще семь играют в АХЛ и на пути наверх.

Это говорит, что наша хоккейная школа воспроизводит классных голкиперов, которые востребованы за рубежом. Зачем же в будут брать плохих иностранных вратарей? У них и свои есть.

– Хорошо, что больше нет повода для тревоги.

– Да как же нет? Посмотрите финал Кубка Гагарина: швед играет против чеха . А в Уфе – финн , а в Санкт-Петербурге – швед …

К сожалению, опять у нас иностранные вратари сегодня выходят на первый план. При этом российские востребованы в Америке. А мы в России своим не доверяем. Да, в СКА рискуют с , и еще в каких-то клубах такое есть. Но многие другие предпочитают не рисковать. Они просто ставят на иностранцев.

А я считаю, что в клубах нужно больше доверять россиянам. Вот Америка доверяет, а мы – нет. Почему? Поставим тут знак вопроса.

– Давайте снова введем налог.

– Мы пока не идем на это. Но, в принципе, уже задумываемся. Вот посмотрите, скоро чемпионат мира в Риге. Допустим, что беда с коронавирусом будет продолжаться и дальше, игроки НХЛ не поедут в Латвию. Заокеанская лига их не отпустит. Может ведь такое быть? Ну, или на Олимпиаду в Пекин в 2022 году не отпустит своих хоккеистов

Кого нам в ворота ставить? Кто есть? Самонов, , … На своих только надеяться. Поэтому мы их наигрываем в Евротурах. Куда нам деваться?

Спасибо , что натаскивали двоих молодых своих вратарей. А от вратарей очень многое в игре зависит. И я вам прямо говорю: да, у нас тут есть сейчас проблемы. И нам нужно очень серьезно подумать над этим вопросом, – сказал Третьяк.