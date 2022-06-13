Каменский о финале плей-офф НХЛ: «Жду равной серии. Если в ворота «Колорадо» поставить Василевского, тогда повторение финала-1996 стало бы возможным»

поделился ожиданиями от финала плей-офф между «Колорадо» и .

Вице-президент КХЛ – обладатель Кубка Стэнли-1996 в составе «Эвеланш».

– 26 лет назад в финале Кубка Стэнли сыграли ваш и «Флорида». Теперь в главной серии от Востока – другой клуб из Солнечного штата, «Тампа-Бэй». Повторение следует?

– В финале-1996 мы выиграли 4-0, но серия складывалась тяжело, особенно безголевой последний матч, ушедший в третий овертайм. При этом нынешний «Колорадо» чем-то похож на наш, но ему все-таки не хватает главного – лучшего вратаря в лиге, которым тогда был Руа. Теперь этот лучший голкипер – в составе соперника.

Вот если в ворота «Колорадо» поставить Василевского, тогда повторение финала-1996 стало бы возможным. А так жду равной серии.

– Что общего у вашего «Колорадо» и нынешнего?

– Обе команды – сторонницы атакующего стиля, в обеих есть ярко выраженные ударные звенья. В свое время мы с Форсбергом и Клодом Лемье получали практически все большинство, на усиление всегда выходил наш капитан Сакик. Чувствовали друг друга с закрытыми глазами.

Похожая картина сегодня. Очень рад, что в группе лидеров рядом с Маккинноном, Рантаненом, Ландескугом наш Ничушкин. Кто-то раскрывается в 20 лет, а кто-то – ближе к 30, когда Ничушкин все-таки завоевал шанс быть лидером команды и подтвердил свой талант.

Вообще же сравнивать разные эпохи сложно. Сегодня в НХЛ в каждом клубе первые три звена играют в один хоккей, тогда как в наше время была специализация троек, много времени получали силовые ребята и те, кто умеет подраться, – сказал Каменский.