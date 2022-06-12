Отец Василевского: «Противостояние с Шестеркиным было в интеллекте. Андрей не дал себя обыграть»

Отец вратаря «Тампы» Андрея Василевского высказался о победе клуба в серии с «Рейнджерс».
«Лайтнинг» удалось обыграть клуб из Нью-Йорка в финале Восточной конференции НХЛ со счетом 4-2. Шестая игра завершилась со счетом 2:1.
«Мало того что они два кубка подряд взяли, они еще идут за третьим.
Что касается игры Василевского в этой встрече, то противостояние с вратарем «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестеркиным было в интеллекте. Между ними всего год разницы, Шестеркин более голодный, он это доказал, он молодец, но Андрей не дал себя обыграть.
Все-таки атака «Тампы» была сильнее, чем у «Нью-Йорк Рейнджерс», по именам и фамилиям. Вратари были одинаковые, защита у «Рейнджерс» посильнее была чуть-чуть, но атака у «Тампы» просто преобладала.
«Тампа» умеет выжимать победу из последних возможностей, которые можно использовать в свою пользу», – сказал Андрей Василевский-старший.
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