Отец Василевского: «Противостояние с Шестеркиным было в интеллекте. Андрей не дал себя обыграть»

Отец вратаря «Тампы» Андрея Василевского высказался о победе клуба в серии с «Рейнджерс».

«Лайтнинг» удалось обыграть клуб из Нью-Йорка в финале Восточной конференции со счетом 4-2. Шестая игра завершилась со счетом 2:1.

«Мало того что они два кубка подряд взяли, они еще идут за третьим.

Что касается игры Василевского в этой встрече, то противостояние с вратарем «Нью-Йорк Рейнджерс» было в интеллекте. Между ними всего год разницы, Шестеркин более голодный, он это доказал, он молодец, но Андрей не дал себя обыграть.

Все-таки атака «Тампы» была сильнее, чем у «Нью-Йорк Рейнджерс», по именам и фамилиям. Вратари были одинаковые, защита у «Рейнджерс» посильнее была чуть-чуть, но атака у «Тампы» просто преобладала.

умеет выжимать победу из последних возможностей, которые можно использовать в свою пользу», – сказал Андрей Василевский-старший.

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