Буре о хоккее «3 на 3»: «Конкуренция выше, будут лучшие представители своих стран. Намного сложнее набрать команду из 20-25 человек»

ожидает высокую конкуренцию в хоккее в формате «3 на 3».

«Согласен с тем, что конкуренция в хоккее «3 на 3» будет выше. Намного сложнее набрать команду из 20-25 человек, чем из семи-десяти.

Будут лучшие представители своих стран. Почти в каждой стране есть два-три хороших игрока, а собрать 20 очень тяжело.

Пока тяжело говорить, можно ли совмещать классический хоккей с форматом «3 на 3» или уже с детства люди будут начинать играть «3 на 3». Тут есть своя специфика», – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член Совета ИИХФ.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил о создании полноценной хоккейной лиги в формате «3 на 3».