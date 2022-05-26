Представители России и Беларуси участвуют в конгрессе ИИХФ удаленно

Представители России и Беларуси принимают участие в конгрессе ИИХФ удаленно.

Об этом сообщил президент организации Люк Тардиф.

Представители ФХР и , а также член совета ИИХФ Павел Буре не присутствовали в финском Тампере в первый день конгресса.

«Они находятся с нами, но виртуально. Павел Буре также здесь, но удаленно. Он также виртуально был на заседании совета вчера.

То же самое я могу сказать и о белорусской стороне», – сказал Тардиф.

Тардиф также подтвердил, что Буре продолжит свою работу в совете ИИХФ.

Конгресс завершится 28 мая.

Напомним, сборные России и Беларуси не выступают на чемпионате мира, который проходит в Финляндии. Команды были отстранены от участия в турнирах под эгидой ИИХФ.

Россия также лишилась права на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге и МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске.