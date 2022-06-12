Дэн Мильштейн: «Генменеджер «Рейнджерс» постоянно вел диалог с Кравцовым. Появилось понимание, что в команде хотят от хоккеиста»

Агент Виталия Кравцова прокомментировал возвращение хоккеиста в «Рейнджерс».

22-летний нападающий подписал с клубом из Нью-Йорка однолетнее соглашение с кэпхитом 875 тысяч долларов.

«После того, как Кравцова отдали в аренду в , генеральный менеджер «Рейнджерс» постоянно вел диалог с Виталием. Они много о чем говорили и появилось понимание, что в команде хотят от хоккеиста.

После окончания сезона в у него также было несколько разговоров с клубом.

Будучи в отпуске, буквально на прошлой неделе, он мне позвонил и сказал, что решил возвращаться за океан и именно в «Рейнджерс».

Так что решение Кравцов принял сам, а нашему агентству оставалось только сделать так, чтобы клуб дал ему односторонний контракт.

То, что соглашение носит односторонний характер, было важно для Виталия. Теперь он будет готовиться к следующему сезону. Ждем Кравцова в , – рассказал .