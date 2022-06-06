Кравцов не принял предложение «Трактора». Он хочет вернуться в НХЛ, скорее всего

Виталий Кравцов не принял контрактное предложение «Трактора».
Об этом сообщил генеральный директор клуба Иван Савин.
«Виталий Кравцов не принял предложение клуба, причины отказа никак не объяснил. Хотя мы сделали предложение в полном соответствии с его требованиями. Права на него в КХЛ остаются за «Трактором.
Судя по всему, Кравцов решил ехать играть за океан. Но я считаю, что ему необходимо провести полноценный сезон в «Тракторе» и потом уже отправляться в НХЛ», – сказал Савин.
Напомним, в октябре 2021 года Кравцов не попал в состав «Рейнджерс» после тренировочного лагеря, а затем отказался ехать в клуб АХЛ. В сезоне-2021/22 он выступал в КХЛ за «Трактор» на правах аренды из «Рейнджерс».