Кравцов не принял предложение «Трактора». Он хочет вернуться в НХЛ, скорее всего

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Виталий Кравцов не принял контрактное предложение «Трактора».

Об этом сообщил генеральный директор клуба Иван Савин.

«Виталий Кравцов не принял предложение клуба, причины отказа никак не объяснил. Хотя мы сделали предложение в полном соответствии с его требованиями. Права на него в КХЛ остаются за «Трактором.

Судя по всему, Кравцов решил ехать играть за океан. Но я считаю, что ему необходимо провести полноценный сезон в «Тракторе» и потом уже отправляться в НХЛ», – сказал Савин.

Напомним, в октябре 2021 года Кравцов не попал в состав «Рейнджерс» после тренировочного лагеря, а затем отказался ехать в клуб АХЛ. В сезоне-2021/22 он выступал в КХЛ за «Трактор» на правах аренды из «Рейнджерс».

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