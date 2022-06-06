Кравцов не принял предложение «Трактора». Он хочет вернуться в НХЛ, скорее всего

Виталий Кравцов не принял контрактное предложение .

Об этом сообщил генеральный директор клуба .

не принял предложение клуба, причины отказа никак не объяснил. Хотя мы сделали предложение в полном соответствии с его требованиями. Права на него в остаются за «Трактором.

Судя по всему, Кравцов решил ехать играть за океан. Но я считаю, что ему необходимо провести полноценный сезон в «Тракторе» и потом уже отправляться в , – сказал Савин.

Напомним, в октябре 2021 года Кравцов не попал в состав «Рейнджерс» после тренировочного лагеря, а затем отказался ехать в клуб АХЛ. В сезоне-2021/22 он выступал в КХЛ за «Трактор» на правах аренды из «Рейнджерс».