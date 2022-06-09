Леонид Вайсфельд: «Действия Кравцова выглядят нелогичными. Хочешь играть в НХЛ – иди до конца»

высказался о возможном возвращении в НХЛ.

– В говорят, что Виталию Кравцову рано ехать за океан – надо было еще сезон поиграть в КХЛ. Вы согласны?

– Я ни разу не слышал, чтобы кто-то из руководителей клуба, с которым игрок отказался пописывать контракт, заявлял: «Уехал вовремя, молодец». Все обычно говорят, что нужно здесь еще год поиграть. Это, конечно, забавляет.

Что касается Кравцова, то я считаю, что ему будет очень сложно. Когда он уехал из «Рейнджерс», его особенно никто не выгонял. Кравцов не хотел делать то, что ему рекомендовали в клубе. Теперь, чтобы попасть в состав, ему надо играть на порядок выше конкурентов. Что, конечно, будет непросто. Но в любом случае желаю ему удачи.

– В этом сезоне вы заметили прогресс в его игре?

– Сильнее, чем в плей-офф-2018 против «Салавата», он не сыграл. В том году он произвел очень сильное впечатление. Кравцов с тех пор стал старше и должен был по идее играть лучше, но этого не произошло. По крайней мере, я этого не вижу.

– Постоянные метания Кравцова из НХЛ в КХЛ говорят о том, что он не знает, чего хочет?

– Не знаю, чем он руководствуется. С моей точки зрения, действия Кравцова выглядят нелогичными. Хочешь играть в НХЛ – иди до конца. Его отправляют в фарм-клуб, но он отказывается там играть и возвращается в КХЛ. Особых подвигов не совершил и просто сыграл хорошо, а сейчас опять едет обратно.

Хотя всего мы не знаем: может, агент обещает обмен из в другую организацию, где к Кравцову будут по-другому относиться. Но, глядя на проблему со стороны, в его действиях не видно логики, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .

Кравцов не принял предложение «Трактора». Он хочет вернуться в НХЛ, скорее всего