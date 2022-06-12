Галлан об игре Шестеркина в плей-офф: «Игорь был великолепен. Он давал «Рейнджерс» шанс на победу в каждом матче»

Тренер «Рейнджерс» похвалил игру в серии с .

Клуб из Нью-Йорка завершил выступление в плей-офф, уступив «Лайтнинг» в финале Восточной конференции (2-4, 1:2 в шестом матче).

Шестеркин отразил 29 бросков по своим воротам из 31.

«Игорь был великолепен. Он в каждом матче давал нам шанс на победу.

Во многих играх у соперников было преимущество по моментам, но он показывал выдающуюся игру.

Он был нашим лучшим игроком в течение всего сезона, то же самое было и в этой серии», – сказал .

Шестеркин сделал 669 сэйвов в 20 матчах в этом плей-офф. Рекорд «Рейнджерс» за один розыгрыш у Лундквиста – 683

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