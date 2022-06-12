Василевский о дуэли с Шестеркиным: «Отличная серия двух сильных вратарей. Но «Тампа» играла лучше»

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Андрей Василевский похвалил игру Игоря Шестеркина в финале Восточной конференции. 

«Тампа» обыграла в нем «Рейнджерс» (4-2, 2:1 в шестом матче). 

– Игорь называл вас лучшим вратарем мира. Что вы увидели в его игре?

– Он великолепно играл, давал своей команде шанс на победу. Но наша команда играла лучше. Это была отличная серия двух сильных вратарей.

– Ваши эмоции, когда они сравняли счет, а ваша команда сразу же забила еще.

– Никакой паники, мы продолжали играть. Никакой паники, в какой-то момент это случается, ты пропускаешь. Нам повезло быстро забить гол, это вернуло нам инициативу. Мы смогли довести матч до победы. Никакой паники, – сказал вратарь «Лайтнинг». 

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