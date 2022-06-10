Александр Кожевников: «Кучеров – звезда, Василевский – один из сильнейших в мире вратарей. «Тампа» достойна играть в финале»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Александр Кожевников Никита Кучеров Андрей Василевский Хоккей

Александр Кожевников считает, что «Тампа» достойна играть в финале Кубка Стэнли.

В пятом матче финала Восточной конференции команда обыграла «Рейнджерс» (3:1) и ведет в серии со счетом 3-2.

Двукратный олимпийский чемпион оценил игру форварда Никиты Кучеров и вратаря Андрея Василевского.

«Наши ребята и должны отличаться. Кучеров – звезда, даже слов нет. Василевский – один из сильнейших в мире вратарей. Это сильнейшие игроки, они должны быть на лидерских позициях в своей команде.

У «Тампы» большой опыт, костяк команды остался, психологическое преимущество на их стороне. «Тампа» достойна играть в финале, я бы хотел, чтобы они выиграли», – сказал Кожевников. 

Наброс Сергачева на 59-й минуте оказался победным – «Тампа» забрала третий матч подряд. «Рейнджерс» – все?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные