Василевский разделил с Лундквистом 2-е место по победам в плей-офф для вратарей из Европы (61). Рекорд у Гашека – 65

Андрей Василевский разделил 2-е место по победам в Кубке Стэнли для вратарей из Европы.
«Тампа» вышла в финал плей-офф НХЛ, обыграв «Рейнджерс» в финале Восточной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче).
Победа стала для российского вратаря «Лайтнинг» 61-й в 98 матчах в Кубке Стэнли за карьеру.
Он делит 14-е место в истории с Хенриком Лундквистом (61 в 130) и Томом Баррассо (61 в 119).
Европейский рекорд принадлежит Доминику Гашеку (65 в 119, общее 12-е место). Рекорд лиги – Патрику Руа (151 победа в 247 матчах).
На втором месте в истории идет Мартин Бродер (113 в 205), а третье делят Грант Фюр (92 в 150) и Марк-Андре Флери (92 в 167, лучший результат среди действующих вратарей).