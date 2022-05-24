Василевский разделил с Раском 17-е место в истории по числу побед в плей-офф НХЛ (57)

вышел на 17-е место по числу побед в матчах плей-офф .

Российский вратарь отразил все 49 бросков в 4-м матче серии с «Флоридой» (2:0, 4-0).

В 92 матчах в плей-офф за карьеру у него стало 57 побед.

Василевский повторил достижение бывшего вратаря «Бостона» Туукки Раска (57 побед) и вышел на 17-е место в истории.

На 16-м идет Терк Брода (60 побед). Рекорд принадлежит Патрику Руа (151 победа).

Среди европейских вратарей лучший результат у (общее 12-е место, 65 побед). На 2-м месте идет (61 победа). Василевский делит с Раском 3-е место.