Главный арбитр КХЛ: «Российские судьи добавили бы профессионализма ЧМ по хоккею 2022. В финале арбитры совершили не помарки, нельзя называть черное белым»

Главный арбитр прокомментировал качество судейства на ЧМ-2022 по хоккею.

– Чем примечательно было судейство на чемпионате мира? Введены новые правила, произошли какие-то изменения?

– Новых правил не было. Примечательно то, что на чемпионате мира как не было нашей сборной, так и не оказалось российских судей.

– Отсутствие российских судей повлияло на уровень судейства?

– Уровень российских судей в последние годы на чемпионатах мира и Олимпийских играх говорит сам за себя.

Все финальные матчи, если не играет сборная России, судят арбитры из нашей страны и в целом из КХЛ. Тяжело работать, когда у тебя практически вылетает треть высококлассных судей. Их нельзя просто заменить.

Во-первых, это скоротечный турнир. Во-вторых, очень сложно до всех – а кто-то приехал на чемпионат мира в первый раз – доводить философию и методики. Сразу это сделать тяжело и практически невозможно.

– Журналисты и даже эксперты говорят, что уровень судейства был слабым. Вы с ними согласны?

– У нас есть негласная практика, что мы не обсуждаем коллег. Но как я уже отметил выше, арбитры КХЛ из России добавили бы профессионализма чемпионату мира.

– Леонид Вайсфельд заявил, что в финале судьи допустили две ошибки, которые повлияли на результат.

– Конечно, это сразу бросается в глаза. Ошибка ошибке рознь.

Есть грубые и методические, а есть помарки, которые замечают только профессионалы. Здесь, к сожалению, судьи совершили не помарки. В этом случае нельзя называть черное белым, – сказал .