«Торонто» может рассмотреть вариант с обменом вратаря Мюррея из «Оттавы». В OHL он пересекался с генменеджером «Лифс» Дубасом

«Торонто» может быть интересен вратарь «Оттавы» .

Об этом сообщил журналист Крис Джонстон на радио TSN1050.

Примечательно, что генеральный менеджер «Лифс» ранее занимал аналогичную должность в клубе юниорской лиги Онтарио «Су Грейхаундс» и пересекался там с Мюрреем.

У 28-летнего канадца осталось 2 года действия контракта с кэпхитом 6,25 миллиона долларов. Он дважды выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом», а в последние 2 сезона из-за травм провел только 47 матчей.

Основной вратарь «Лифс» может стать неограниченно свободным агентом 13 июля.

На следующий сезон у «Торонто» подписаны контракты с (кэпхит 3,8 миллиона долларов) и Эриком Кельгреном (750 тысяч).

По ходу сезона клуб выставлял чешского голкипера на драфт отказов.

«Торонто» не продлит контракт с тренером вратарей Бриэром. Он провел в клубе 7 сезонов