«Торонто» может рассмотреть вариант с обменом вратаря Мюррея из «Оттавы». В OHL он пересекался с генменеджером «Лифс» Дубасом

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«Торонто» может быть интересен вратарь «Оттавы» Мэтт Мюррей.

Об этом сообщил журналист Крис Джонстон на радио TSN1050. 

Примечательно, что генеральный менеджер «Лифс» Кайл Дубас ранее занимал аналогичную должность в клубе юниорской лиги Онтарио «Су Грейхаундс» и пересекался там с Мюрреем. 

У 28-летнего канадца осталось 2 года действия контракта с кэпхитом 6,25 миллиона долларов. Он дважды выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом», а в последние 2 сезона из-за травм провел только 47 матчей. 

Основной вратарь «Лифс» Джек Кэмпбелл может стать неограниченно свободным агентом 13 июля.  

На следующий сезон у «Торонто» подписаны контракты с Петром Мразеком (кэпхит 3,8 миллиона долларов) и Эриком Кельгреном (750 тысяч).

По ходу сезона клуб выставлял чешского голкипера на драфт отказов.

«Торонто» не продлит контракт с тренером вратарей Бриэром. Он провел в клубе 7 сезонов

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