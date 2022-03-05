«Торонто» не ищет вратаря перед дедлайном: «Ни Кэмпбелл, ни Мразек не вызывают беспокойства»

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Кайл Дубас сообщил, что «Торонто» не планирует искать вратаря перед дедлайном обменов.

За последние 7 матчей Джек Кэмпбелл и Петр Мразек суммарно пропустили 31 гол.

«Я считаю, что у нас есть два хороших голкипера. Ни один из них меня не беспокоит. Они оба проявили себя как хорошие вратари, и так оно и будет в дальнейшем.

Если мы и решим сосредоточиться на обменах, то постараемся сделать команду сильнее. Но в данном случае, я думаю, это будет в большей степени касаться защиты», – отметил генеральный менеджер «Торонто».

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