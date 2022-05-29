Спецца завершил карьеру. Он будет помощником генменеджера «Торонто»

Джейсон Спецца объявил о завершении игровой карьеры.
Нападающий провел 19 сезонов в НХЛ.
Всего он сыграл 1248 матчей и набрал 995 (363+632) очков. Он выступал за «Оттаву», «Даллас» и «Торонто».
В составе сборной Канады он выигрывал чемпионат мира в 2015 году.
В сезоне-2021/22 Спецца отметился 25 (12+13) баллами в 71 матче регулярного чемпионата за «Лифс». В плей-офф он провел 5 игр и сделал 1 передачу.
38-летний Спецца продолжит работу в клубе в качестве специального помощника генерального менеджера Кайла Дубаса.