Спецца завершил карьеру. Он будет помощником генменеджера «Торонто»

Теги Оттава Торонто Даллас Джейсон Спецца НХЛ Кайл Дубас Хоккей

Джейсон Спецца объявил о завершении игровой карьеры.

Нападающий провел 19 сезонов в НХЛ.

Всего он сыграл 1248 матчей и набрал 995 (363+632) очков. Он выступал за «Оттаву», «Даллас» и «Торонто».

В составе сборной Канады он выигрывал чемпионат мира в 2015 году.

В сезоне-2021/22 Спецца отметился 25 (12+13) баллами в 71 матче регулярного чемпионата за «Лифс». В плей-офф он провел 5 игр и сделал 1 передачу.

38-летний Спецца продолжит работу в клубе в качестве специального помощника генерального менеджера Кайла Дубаса.

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