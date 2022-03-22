Генменеджер «Торонто» Дубас недоволен разглашением деталей несостоявшегося трейда с «Чикаго» с участием Флери и Хэйгла

Генменеджер «Торонто» недоволен разглашением деталей несостоявшегося трейда с «Чикаго».

Ранее стало известно, что «Лифс» хотели получить нападающего Брэндона Хэйгла и вратаря Марка-Андре Флери.

«Чикаго» был согласен на компенсацию в виде вратаря , 19-летнего форварда Мэттью Ниса (сыгравшего за сборную США на Олимпиаде-2022) и драфт-пиков 1-го раунда. В итоге «Торонто» счел ее слишком высокой и отказался от сделки.

«Я разочарован тем, что эти переговоры стали достоянием общественности. В моей карьере не было случаев, чтобы такие детали когда-либо были обнародованы», – сказал .

Он подчеркнул, что не имеет претензий к журналистам и призвал их задать вопрос об утечке генменеджеру «Чикаго» Кайлу Дэвидсону. Изначально информация о несостоявшемся трейде появилась на NBC Sport Chicago.

«Мне известно о его комментариях, и я обсужу это с Кайлом наедине», – сказал Дэвидсон в связи с этой ситуацией.

В итоге обменял Хэйгла в «Тампу», а Флери – в «Миннесоту». не приобрел вратаря на дедлайне, потеряв подписанного из «Сибири» Харри Сятери на драфте отказов.