Светлов считает «Колорадо» фаворитом плей-офф: «Баланс и выбор хоккеистов в обороне и атаке у них лучше, чем у «Тампы» и тем более у «Рейнджерс»

Экс-тренер клубов КХЛ Сергей Светлов высказался о Кубке Стэнли-2022.

«При любом исходе на Востоке для меня в финале фаворитом все-таки будет именно западный представитель – «Колорадо». «Лавина» играет очень остро и быстро, как минимум тремя звеньями.

Баланс и выбор хоккеистов в обороне и атаке у лучше, чем у «Тампы» и тем более у . Даже в случае выхода «Тампы» в финал единственный козырь восточного чемпиона на фоне «Колорадо» – это вратарь Василевский.

Вообще хотел бы отметить, что в в моде атакующий хоккей. Особенно на Западе, где, например, «Эдмонтон» в серии с «Калгари» играл без обороны, за что и был наказан «Колорадо». Если клуб из Денвера навяжет сопернику по финалу открытый хоккей всеми звеньями, то будет крайне трудно сделать кубковый хет-трик», – сказал Светлов.