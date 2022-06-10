Светлов о финале Востока: «2-3 – любимый счет «Рейнджерс». Но у «Тампы» накоплен такой опыт, что повторить успех будет трудно»

считает, что «Тампа» по делу повела в серии с «Рейнджерс».

– «Тампа» взяла в Нью-Йорке пятый матч восточного финала против «Рейнджерс» – 3:1 и ведет в серии – 3-2. Сюрприз?

– Для меня в сюрприз в последнее время был один – когда «Монреаль» в прошлом плей-офф дошел до финала и навязал «Тампе» в общем-то равную борьбу. А в этой серии действующий чемпион изначально считался фаворитом, даже при счете 2-0 в пользу не очень верилось в итоговую победу нью-йорского клуба.

– Почему?

– «Тампе» принадлежат два последних Кубка Стэнли, у команды накоплен огромный опыт решающих матчей. Тот же вратарь Василевский считается по ним специалистом, например, седьмые матчи вообще не проигрывает. Посмотрите, в концовке сегодняшней игры при счете 1:1 «Рейнджерс» свой момент не забивает, а «Тампа» уверенно реализует. Это и есть кубковый класс.

– Южане побеждают только за счет опыта?

– Они сильнее в нюансах. В матче номер пять на счету «Рейнджерс» – 27 потерь, «Тампа» ошиблась в два раза меньше – 14 раз. Думаю, это ключевой показатель игры, демонстрирующий общую командую работу.

Также клуб из Флориды выиграл «точку», то есть изначально имел несколько дополнительных атак. Мелочей в таких играх не бывает.

– При счете 3-2 серию уже не отпустит?

– Не забывайте, что 2-3 – любимый счет «Рейнджерс» в этом плей-офф, с него они выбивали и «Питтсбург», и «Каролину». Другое дело, что у Василевского и Ко накоплен такой опыт, что повторить свой успех Панарину и Ко будет крайне трудно, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.