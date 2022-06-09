Дементьев о финале Кубка Стэнли: «Фаворит уже понятен. «Колорадо» играет сверхстабильно»

Хоккейный агент высказался о ходе Кубка Стэнли-2022.

«Этот плей-офф очень интересен высокой результативностью и непредсказуемыми результатами. Можно вспомнить, к примеру, третью игру в серии «Тампы» и , когда «Лайтнинг» проигрывали 0:2, но в конце концов выиграли.

У болельщиков радость сменяется огорчением, ну этой непредсказуемостью и прекрасен хоккей. изначально была фаворитом серии, но сейчас никто не удивится, если дальше пройдет команда Шестеркина и Панарина.

При этом фаворит финала уже понятен. в этом году играет сверхстабильно», – сказал Дементьев.