Дементьев о финале Кубка Стэнли: «Фаворит уже понятен. «Колорадо» играет сверхстабильно»

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о ходе Кубка Стэнли-2022.
«Этот плей-офф НХЛ очень интересен высокой результативностью и непредсказуемыми результатами. Можно вспомнить, к примеру, третью игру в серии «Тампы» и «Рейнджерс», когда «Лайтнинг» проигрывали 0:2, но в конце концов выиграли.
У болельщиков радость сменяется огорчением, ну этой непредсказуемостью и прекрасен хоккей. «Тампа» изначально была фаворитом серии, но сейчас никто не удивится, если дальше пройдет команда Шестеркина и Панарина.
При этом фаворит финала уже понятен. «Колорадо» в этом году играет сверхстабильно», – сказал Дементьев.