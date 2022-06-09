Волейболист Яковлев: «Тампа» возьмет третий Кубок Стэнли: дожмут «Рейнджерс», разберутся с «Колорадо». От Курдина я получал клюшкой по голове – скажу честно»

Волейболист Дмитрий Яковлев считает, что «Тампа» сможет выиграть третий подряд.

– Что думаете о шансах в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли?

– Я уверен, что они возьмут третий подряд кубок. Только посмотрите, что творят Кучеров и компания! Проигрывали 0-2 в серии с , но уже отыгрались и перехватили инициативу.

Думаю, дожмут, а затем разберутся в финале с «Колорадо». Круто, что сейчас в отпуске есть возможность смотреть матчи .

Третью игру серии вместе с братом Женей посмотрели от начала до конца. Он тоже бывший хоккеист.

– Вы же занимались в той же спортивной школе, что и звезда мирового хоккея – «Белые медведи».

– Более того, у нас был один тренер – Геннадий Геннадьевич Курдин. В хоккейных школах у тренеров обычно по две команды – старший возраст и младший.

Кучеров был в команде 1992 года рождения, хотя на год младше. А я 1998 года рождения, но тоже играл с ребятами постарше. Года три мы с Кучеровым пересекались на сборах, жили в одном домике.

– Каким был юный Никита?

– Как и сейчас – очень спокойным и сдержанным, полностью сосредоточенным на хоккее. На льду он всегда творил чудеса и приносил команде огромную пользу.

С ним в пятерке играли Никита Гусев и Игорь Ожиганов. Они разрывали соперников. Круто, что все трое доросли до большого хоккея.

– Тренер Курдин благодаря звездным воспитанникам обрел славу. Что он дал лично вам?

– Спортивный характер. Он уделял огромное внимание дисциплине, объяснял важность усердной работы на льду.

У него невозможно было филонить. Я после него пока еще не встречал тренеров, которые настолько тонко чувствовали твое состояние. Наверное, это и позволило ему воспитать столько крутых хоккеистов.

– Несколько лет назад Курдин оказался в центре скандала – родители пожаловались на жесткое обращение с детьми.

– Честно скажу – я получал от него клюшкой по голове. Через шлем, конечно. Я не обижался, да и родители не делали из этого трагедии.

Они знают, что такое спорт, понимают, как непросто бывает детскому тренеру. В этом не было чрезмерной грубости.

Я не говорю, что это правильно. Здесь все субъективно. Какие-то родители могли подобный подзатыльник клюшкой расценить как покушение на убийство, поэтому и раздули скандал, – сказал 23-летний диагональный «Нефтяника».