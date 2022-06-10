Кирилл Капризов: «Почти не смотрю русский футбол с тех пор, как уехал в Америку. А когда здесь был, частенько ходил на ЦСКА»

Кирилл Капризов сообщил, что его хотят пригласить в любительскую футбольную лигу.

– Правда, что вы летом хотите себя попробовать в футболе?

– Да я же постоянно у себя дома бегаю с деревенскими пацанами. Иногда и в Москве бегаю – в этом году меня хотят в одну любительскую лигу пригласить. Посмотрим, что из этого выйдет.

А так летом я постоянно три-четыре раза в неделю играю в футбол.

– Это не запрещено по контракту?

– Что? Это же футбол, а не горные лыжи. Кто тебе бегать запретит? Скажут, что нельзя бить мяч? Мы же не ломаем друг друга.

– Есть ли футбольный клуб в России, за который вы болеете?

– Прям такого нет. С тех пор, как я уехал в Америку, почти не смотрю русский футбол. А когда здесь был, частенько ходил на матчи ЦСКА. Теперь как-то не очень сильно слежу за РПЛ, – сказал нападающий «Миннесоты», ранее выступавший в КХЛ за ЦСКА.

Кирилл Капризов: «Головин – красавец, всегда приезжает на родину. Я играл с ним в футбол минут 20-25, даже что-то забил»