Капризов не планирует получать гражданство США: «Я гражданин России. У меня есть российский паспорт, спокойно путешествую по миру с визами»

сообщил, что не планирует получать гражданство США.

– Что должно произойти, чтобы вы вдруг получили американское гражданство? Например, визы в разные страны будут не нужны.

– Пфф, да ничего пока не может произойти. У меня есть российский паспорт, и я спокойно путешествую по миру с визами. Я гражданин России.

– Вы рассказывали, что ваши родители только недавно получили визу в США, чтобы навестить вас в Миннесоте. А ваш брат вообще ее не получил. Даже у родственников звезд НХЛ с этим возникают сложности?

– Из-за всей ситуации в мире за американской визой нужно куда-то лететь. Это все не так просто, но мои родители получили визу. Они прилетали отдохнуть в Доминикану, там же подали на визу, им ее поставили. И оттуда они сразу же ко мне в Миннесоту отправились.

Ну, а брату надо над этим маленько поработать, чтобы американскую визу получить. Надо за ней просто слетать в другую страну.

– После 24 февраля на время возникли разговоры, что русских могут убрать из . Кто вас в этот момент успокоил сильнее всего?

– Я вообще не смотрел новости, даже хоккейные. Раньше заходил в раздел спорта – читал обо всех, начиная с себя. А теперь как-то выпал.

Не захожу, не смотрю. И сильно такого давления не чувствовал. Понятно, об этом говорили что-то. Но мне казалось, это было бы глупо, если бы это произошло, – сказал нападающий «Миннесоты».