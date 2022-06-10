Кирилл Капризов: «Когда я был в ЦСКА, Федоров давал мне советы, что лучше не делать, а где лучше прибавить. Прикольно было бы с ним поработать»

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Кирилл Капризов сообщил, что Сергей Федоров давал ему советы во время выступления в ЦСКА. 

– Представьте ситуацию. Звонок в дверь вашей квартиры в Миннесоте, на пороге стоят Игорь Сечин, Игорь Есмантович, Сергей Федоров. У каждого в руках – по чемодану с долларами и билет в Москву. Ваша реакция?

– Да у меня же контракт в Америке. Я всегда говорил, что сначала нужно хорошо играть в КХЛ, а потом будет цель – пробиться в НХЛ, показать себя там. Как-никак, это лучшая лига мира.

– У вас нет легкого чувства досады, что не удалось поработать под руководством Сергея Федорова? Он стал главным тренером ЦСКА и сразу же завоевал Кубок Гагарина.

– Я разговаривал с ребятами из ЦСКА. Федоров дает определенную свободу, при этом может чему-то научить. Когда я был в ЦСКА, а Федоров еще не был главным тренером, он приходил на тренировки, помогал парням, те же вбрасывания с ними отрабатывал.

Я с ним разговаривал, и он мне советы давал, что лучше не делать, а где лучше прибавить. Каждый тренер по-своему интересен, от каждого можно перенять ценный опыт. Ну, а Федоров – особенно. Прикольно было бы с ним поработать, – сказал нападающий «Миннесоты».

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