Лехконен дважды за 2 года вывел разные команды в финал Кубка Стэнли, забив в овертаймах. Это 1-й случай в истории НХЛ

Теги Монреаль Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон НХЛ Вегас Арттури Лехконен Хоккей

Арттури Лехконен дважды за 2 года вывел разные команды в финал Кубка Стэнли, забив в овертайме.

Форвард «Колорадо» поставил точку в финале Западной конференции с «Эдмонтоном» (4-0, 6:5 ОТ в четвертом матче). 

В прошлом году 26-летний финн выступал за «Монреаль» и закрыл полуфинальную серию с «Вегасом» (4-2, 3:2 ОТ в шестом матче). 

Примечательно, что оба раза Лехконен забивал на одной и той же минуте матча – 62-й. 

Это 1-й такой случай в истории НХЛ. В 1938 и 1939 году два раза подряд решающие голы в овертаймах на стадии полуфинала забивал Горди Дриллон, но в составе одной команды – «Торонто». 

Добавим, что в «Эвеланш» Лехконен пришел на дедлайне в результате обмена из «Канадиенс». 

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