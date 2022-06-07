Лехконен дважды за 2 года вывел разные команды в финал Кубка Стэнли, забив в овертаймах. Это 1-й случай в истории НХЛ

Арттури Лехконен дважды за 2 года вывел разные команды в финал Кубка Стэнли, забив в овертайме.

Форвард поставил точку в финале Западной конференции с (4-0, 6:5 ОТ в четвертом матче).

В прошлом году 26-летний финн выступал за и закрыл полуфинальную серию с (4-2, 3:2 ОТ в шестом матче).

Примечательно, что оба раза Лехконен забивал на одной и той же минуте матча – 62-й.

Это 1-й такой случай в истории . В 1938 и 1939 году два раза подряд решающие голы в овертаймах на стадии полуфинала забивал Горди Дриллон, но в составе одной команды – «Торонто».

Добавим, что в «Эвеланш» Лехконен пришел на дедлайне в результате обмена из «Канадиенс».