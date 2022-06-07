Лехконен дважды за 2 года вывел разные команды в финал Кубка Стэнли, забив в овертаймах. Это 1-й случай в истории НХЛ

Арттури Лехконен дважды за 2 года вывел разные команды в финал Кубка Стэнли, забив в овертайме.
Форвард «Колорадо» поставил точку в финале Западной конференции с «Эдмонтоном» (4-0, 6:5 ОТ в четвертом матче).
В прошлом году 26-летний финн выступал за «Монреаль» и закрыл полуфинальную серию с «Вегасом» (4-2, 3:2 ОТ в шестом матче).
Примечательно, что оба раза Лехконен забивал на одной и той же минуте матча – 62-й.
Это 1-й такой случай в истории НХЛ. В 1938 и 1939 году два раза подряд решающие голы в овертаймах на стадии полуфинала забивал Горди Дриллон, но в составе одной команды – «Торонто».
Добавим, что в «Эвеланш» Лехконен пришел на дедлайне в результате обмена из «Канадиенс».