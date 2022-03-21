«Колорадо» выменял Лехконена у «Монреаля» на Бэррона и выбор во 2-м раунде драфта.

выменял Лехконена у на Бэррона и выбор во 2-м раунде драфта.

«Канадиенс» получат пик драфта НХЛ-2024. При этом канадский клуб удержит в ведомости 50% кэпхита финского форварда (1,15 из 2,3 миллиона долларов).

Срок действия контракта 26-летнего игрока истекает этим летом. Он может стать ограниченно свободным агентом.

Арттури Лехконен в текущем сезоне набрал 29 (13+16) очков в 59 матчах. Всего в лиге провел 396 игр и набрал 149 (74+75) баллов. В 33 играх Кубка Стэнли отметился 12 (6+6) очками.

20-летний защитник Джастин Бэррон был выбран «Эвеланш» под общим 25-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2020.

В этом сезоне он дебютировал в НХЛ. В его активе 2 матча за «Колорадо» в регулярном чемпионате. В 43 играх в АХЛ набрал 20 (5+15) очков при полезности «+10».