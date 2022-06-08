Хафизуллин о Шипачеве, Радулове и Войнове в «Ак Барсе»: «Пока все хорошо только на бумаге. Порвать всех будет очень тяжело»

Защитник прокомментировал усиление состава команды.

– Вы сейчас не находитесь в приятном шоке, когда видите все подписания «Ак Барса»? Сначала Вадим Шипачев и , а теперь еще и ...

– Когда подписывал контракт, примерно понимал, что будет за состав. Мне рассказывали о планах руководства по подписанию игроков. Конечно, все это здорово и классно, но нам еще предстоит на льду доказать, что мы хорошая команда. Пока все хорошо выглядит только на бумаге.

– Есть два мнения относительно «Ак Барса» в следующем сезоне. Либо команда будет всех рвать и возьмет , либо провалится как в 2005 году, когда тоже была дрим-тим.

– Порвать всех будет очень тяжело. В КХЛ очень много сильных команд, никто ничего просто так не отдаст нам. Вы же не просто так вспомнили про 2005 год. Там тоже была классная команда, но никто им не дарил очки или победы. Сомневаюсь, что в нашей ситуации все будет просто. Многое предстоит доказывать на льду.

– Новичков вроде Шипачева и Радулова уже добавили в командный чат?

– Если честно, я не помню. Знаю, что Вадика и Славу точно добавили. Может, и Радулова уже добавили. Там же все это незаметно происходит, никто особо не здоровается, – улыбаясь сказал защитник.

Радулов получит 105 млн рублей бонусов за сезон в «Ак Барсе», если войдет в топ-3 игроков по показателю полезности, голам и очкам (Metaratings)