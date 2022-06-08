Хафизуллин о топе лучших тренеров: «Знарок на первом месте. Честный и открытый»

Защитник поделился мнением о главном тренере Олеге Знарке.

– Вы долгое время играли у Олега Знарка, выиграли под его руководством Кубок Гагарина. Какой он человек?

– Если охарактеризовать несколькими словами, то Олег Валерьевич – честный и открытый тренер. Помню, когда играл еще в «Витязе», среди игроков проводили опрос о тренерах, с которыми хочется поработать. Я тогда написал как раз Знарка, хотя и не знал его особо. На самом деле, в СКА всегда были сильные тренеры: и Знарок, и Ялонен, который сейчас тренирует Финляндию, и Быков.

– А почему написали Знарка?

– Не знаю. Просто хотелось поработать именно с ним. Позже все мои ожидания от работы с Олегом Валерьевичем подтвердились. Очень понравилось играть под его руководством. Да, он требовательный, но сейчас без этого никак. Еще у него очень тяжелая предсезонная подготовка, но этим тоже вряд ли кого-то удивишь.

– Кто будет на первом месте сейчас, если составить ваш топ лучших тренеров?

– На первом месте – Знарок, да. Хотя мне в Уфе очень понравилось работать с Лямсей. Вообще, судьба меня всегда сводила с классными тренерами. Кого только не было: и Быков, и Воробьев.

– Вы уже отметили, что у Знарка тяжело во время предсезонной подготовки. При этом говорят, что по ходу регулярного чемпионата он уже не нагружает команду и «отпускает» ее. Это правда?

– Во время сезона никто особо не трогает игроков. Я ни разу не встречался с тем, чтобы по ходу регулярного чемпионата команду сильно нагружали. У Знарка тоже не было ничего подобного, хотя предсезонка у него всегда очень тяжелая. Об этом все игроки знают. Играй как хочешь, а он тебя не трогает – это точно не про Знарка. Он очень сильно может «тронуть».

– С журналистами Знарок часто вспыльчивый, может поругаться. С командой он такой же эмоциональный?

– У Знарка очень хорошее чувство юмора. Кому-то, может быть, такой юмор не заходит. Я уверен, что с журналистами он по большей части прикалывается. Да, он может накричать в раздевалке, но кто этим не занимается? Я тоже иногда могу на детей накричать, иначе они сядут на шею.

– Правда, что у Знарка прозвище Мужик?

– По крайней мере, в команде его никогда так не называл. Но все может быть. Я же говорю: он очень честный и порядочный, хотя требовательный и жесткий, – сказал Хафизуллин.