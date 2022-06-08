Гуськов о возвращении клуба из Бобруйска в МХЛ: «Плюс для развития белорусского хоккея. Команда была одной из самых посещаемых в лиге»

видит плюсы от вступления клуба из Бобруйска в МХЛ.

Сегодня стало известно, что в сезоне-2022/23 в Париматч Молодежной хоккейной лиге будут выступать (Красноярск) и «Динамо-Шинник» (Бобруйск, Беларусь).

«Поздравляем «Красноярских Рысей» со вступлением в лигу. Команда уже выступала в Первенстве МХЛ, теперь красноярским воспитанникам предстоит показать себя на новом уровне.

«Рыси» два раза подряд выиграли Первенство ВХЛ. В «Соколе» играет много выпускников МХЛ, теперь местные ребята смогут получать опыт и развиваться, выступая за родную команду против лучших хоккейных школ страны.

Рады принять в состав участников МХЛ команду из Беларуси. Возвращение в лигу «Динамо-Шинника» − плюс для развития белорусского хоккея и хорошая возможность прогрессировать для молодых игроков.

Команда из Бобруйска во времена выступлений в МХЛ была одной из самых посещаемых в лиге. Она будет играть на , где проводились матчи КХЛ и созданы все необходимые условия для развития молодых игроков», – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.