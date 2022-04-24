ФХБ попросила МХЛ принять в лигу «Шинник» из Бобруйска. Клуб должен предоставить документы до 29 апреля

Бобруйский «Шинник» должен предоставить документы для вступления в до 29 апреля.

Федерация хоккея Беларуси сообщила 21 апреля, что направила заявку на участие белорусского клуба в чемпионате МХЛ.

«Молодежная хоккейная лига получила официальное письмо от с просьбой принять команду «Шинник» ( ) в состав участников чемпионата МХЛ.

До 29 апреля клуб должен предоставить необходимые документы в лигу.

После их проверки профильными департаментами вопрос о включении команды в состав участников чемпионата МХЛ сезона-2022/23 будет рассмотрен на заочном заседании совета директоров КХЛ в конце мая – начале июня», – сообщили в пресс-службе Париматч Молодежной хоккейной лиги.

Клуб из Бобруйска под названием «Динамо-Шинник» ранее уже выступал в МХЛ с 2011 по 2015 годы.