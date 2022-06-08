Команды из Красноярска и Бобруйска сыграют в МХЛ в сезоне-2022/23

Команды из Красноярска и сыграют в следующем сезоне МХЛ.

Состав Париматч Молодежной хоккейной лиги пополнили две новые команды.

В сезоне-2022/23 в МХЛ будут выступать (Красноярск) и «Динамо-Шинник» (Бобруйск, Беларусь).

Они сыграют в дивизионе «Серебряный» Восточной и Западной конференции соответственно.

«Красноярские Рыси» − молодежная команда «Сокола». Команда была образована в 2011 году. С сезона-2018/19 «Рыси» играли в Первенстве ВХЛ, дважды подряд завоевали Кубок Федерации.

Команда «Динамо-Шинник» была основана в 2010 году. На протяжении четырех сезонов уже выступала в , трижды выходила в плей-офф.

Всего в чемпионате примут участие 37 команд.